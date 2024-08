Kapitän Hierländer hofft: „Bitte, ich will Milan!“

„Welches Schweinderl hätten Sie denn gern?“, fragte vor vielen Jahren Robert Lembke in seiner TV-Show „Was bin ich“. Die „Krone“ fragte bei Sturm nach: Welchen Klub hätten Sie denn gerne? „Real Madrid wäre cool“, kommt es bei Thomas Tebbich wie aus der Pistole geschossen. „Ich war in meiner Zeit in Abu Dhabi für den drittgrößten Sponsor der Königlichen verantwortlich“, so Sturms Wirtschaftskapitän, der am heutigen Donnerstag mit Sicherheitschef Bruno Hütter bei der Auslosung vor Ort ist. „Eine gute Gelegenheit, sich mit den Gegnern auszutauschen“, sagt Tebbich.