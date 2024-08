Verwirrung um Vereinbarung zu abgenommenen Hunden

Die Heime in Hallein oder Lochen stießen in der Vergangenheit immer wieder an Kapazitätsgrenzen, kamen so zeitweise nicht in Frage. Auch deshalb wurde Aiderbichl von Preuner persönlich als Lösung präsentiert, eine Subvention von 70.000 Euro gewährt. Die floss in Infrastruktur für die Hunde und laufende Kosten. Alles im Glauben, eine Vereinbarung auf Jahre abgeschlossen zu haben...