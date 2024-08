„Essen und trinken werden Leute immer – aber wo?“

Ein Imageproblem

Denn: „Essen und trinken werden die Leute immer – aber wo, wenn es kein Personal in den Lokalen mehr gibt?“, fragt Querfeld. „Man hat es in den vergangenen 15 Jahren verabsäumt, den Lehrberuf attraktiv darzustellen“, weiß Binder. Auch das Projekt Lehre mit Matura brachte nicht den gewünschten Erfolg. Es gebe ganz einfach ein Imageproblem. „Ich habe als Jugendlicher schon gehört, wenn du in der Schule nicht lernst, musst du eine Lehre machen. Das war die Drohung“, so Querfeld.