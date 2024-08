Luftretter dürften auch im „Blindflug“ landen

Im vergangenen Jahr gab es in Klagenfurt insgesamt 106 Nebeltage. Und das sorgte nicht nur bei den Klagenfurtern meist für schlechte Stimmung, sondern auch bei den Piloten der ARA Flugrettung, die in Kärnten die beiden Rettungshubschrauber RK1 und ARA3 betreibt. Denn an den nebligen Tagen mussten die beiden Einsatzhelis immer wieder vor der dicken Nebeldecke am Magdalensberg Halt machen, landen und den Patienten an einen Rettungswagen übergeben, der sich dann in Richtung Klinikum aufmachte. Doch diese Zeiten sind nun vorbei.