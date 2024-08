SV Ried gegen SK Sturm Graz ab 18 Uhr LIVE

Es wird keine leichte Aufgabe für die Steirer, die ihre bisher letzte Cup-Niederlage gegen Ried kassierten. Der zuletzt zweimalige Cupsieger Sturm unterlag am 27. Oktober 2021 daheim im Achtelfinale den Riedern mit 1:2. Diese kamen bis ins Finale, das sie am 1. Mai 2022 in Klagenfurt gegen Salzburg mit 0:3 verloren. 2023 musste sich Ried erst im Halbfinale Rapid (1:2) geschlagen geben, in der darauffolgenden Saison kam das Aus in Runde zwei gegen WAC.