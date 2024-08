Ferraris Sonntags-Anzug passte völlig überraschend

Ob es Ferrari-Kunde Haas nach Monza schafft, bleibt abzuwarten: Obwohl Teambesitzer Gene Haas versicherte, die offenen Zahlungen an den Ex-Sponsor Uralkali seien erfolgt, gab’s noch keine Bestätigung von den Russen. Also blieben die Autos von Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen vorerst einmal gepfändet in Zandvoort. Die Uhr tickt.