Niederländische Justiz beschlagnahmt Haas-Trucks

Partnerschaft mit Krieg beendet

Sollte das Geld am Montag eintreffen, können die Trucks samt der Rennautos in Richtung Monza aufbrechen, hieß es. Die Verantwortlichen von Haas, allen voran der am Sonntag in Zandvoort anwesende Teambesitzer Gene Haas, hatten die Zusammenarbeit mit dem russischen Bergbau-Unternehmen vor zweieinhalb Jahren nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine beendet.