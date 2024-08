ÖFB-Kicker bei Ankunft wie ein Topstar gefeiert

So verkündete Teamspieler Muhammed Cham den angehenden Wechsel von Clermont zum türkischen Europacup-Starter, der ja zuletzt an Rapid scheiterte. Und mit „Mo“ bald in der Conference-League-Ligaphase – sofern nach dem Hinspiel-0:0 in St. Gallen der Aufstieg gelingt – angreifen könnte. „Die Pläne von Trabzon haben mich beeindruckt. Der Wechsel hat länger gedauert. Jetzt bin ich sehr happy, hier zu sein“, so der Wiener Offensivmann. „Ich sehe mich als Nummer 10, aber wichtig ist, was mein Trainer will.“ Coach Abdullah Avci hatte Cham bei Frankreichs Ligue-1-Absteiger Clermont, der für ihn fünf Millionen Euro bekommen dürfte, länger im Auge. „Ich wollte ,Mo‘ unbedingt.“ Laut französischen Medien hatte zuletzt auch Aufsteiger St-Étienne Interesse am 23-Jährigen, der hofft, mit Top-Leistungen wieder ins Nationalteam zu kommen.