Zivilschutzwarnung für Baldramsdorf

Oberkärntens Feuerwehren sind wieder gefordert. Eine Gewitterzelle sorgt für mehrere Einsätze – vor allem im Bezirk Spittal. „Konkret geht es um die Ortschaft Schwaig in Baldramsdorf. Dort verzeichnen wir mehrere Murenabgänge“, gibt Walter Egger, Pressesprecher von der Feuerwehr Spittal bekannt. Personen werden angehalten, in ihren Häusern zu bleiben. Besonders gefährdet sind Wohnhäuser in der Nähe des Schwaigerbaches, der droht, über die Ufer zu treten.