Edtstadler bleibt Wien treu, Salzburg keine Option

„Nicht mit Herbert Kickl“

Mit Aussagen für die Zeit nach der Wahl ist sie gewohnt vorsichtig und wenig konkret, in manchen Dingen aber dennoch eindeutig. „Zuerst wird gewählt, dann werden mögliche Gemeinsamkeiten der Parteien ausgelotet“, sagt Edtstadler, die ihren Hauptwohnsitz noch immer in der Stadt Salzburg hat. „Es gibt mehrere Optionen, aber eines ist klar: nicht mit Herbert Kickl am Ministertisch.“ Diese Erfahrung habe die 43-Jährige bereits gemacht.