Einst Neuheit, jetzt Tradition: Jazz im Stadel

Jazz zwischen Lebkuchen und Schaumrollen

Der erste bunt zusammengewürfelte Jazzabend wurde 1999 vor der Hütte inszeniert. „Das war nicht so cool, zwischen Lebkuchen, Schaumrollen und Met. Das Jahr drauf sind wir in die Hittn rein.“ Dort geht das mittlerweile traditionelle Event mit bekannten Jazzgrößen am Wiesenmarkt-Freitag über die Bühne. „Das hat sich so eingebürgert, Jung und Alt kommen zusammen“, so Gottfried Stöckl.