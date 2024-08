Chantal Dorn: „Jeder Anlass hat seine Kleidung“

„Mein Schuhschrank ist so voll, ich müsste mir eigentlich noch ein Zimmer dazu mieten“, erzählt Chantal Dorn, die lieber eine Zeit lang „Kartoffeln essen“ würde, als auf ein Paar neuer Schuhe zu verzichten. Das erinnert nur zu sehr an Carrie Bradshaw – die Kultfigur aus „Sex and the City“. „Bequemlichkeit ist mir nicht so wichtig, es muss nur mega ausschauen“, fügt sie lachend hinzu. Wenn man die Musikerin und Journalistin sieht, springt einem zugegeben ihr stets gepflegtes und modisches Äußeres ins Auge. „Ich habe diese Modeaffinität seit Kindesbeinen an. Ich habe mich immer gerne verkleidet.“ Mit 14 Jahren durfte sie sich dann ihr erstes „Damenkleid“ in zartem Rosé aussuchen. „Das war Ende der 70er-Jahre. Ich bin meiner Mama immer noch sehr dankbar, dass sie mich das machen lassen hat“, erzählt Dorn.