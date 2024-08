Sepp Straka liegt in Colorado auf dem 23. Platz

Der Österreicher benötigte für seine Runde auf dem Par-72-Kurs im Castle Pines Golf Club am Freitag (Ortszeit) 70 Schläge. Nach seiner 72 am Vortag liegt Straka nun elf Schläge hinter dem Führenden Adam Scott, der am Freitag mit einer 63er-Runde glänzte. Nur die besten 50 der FedExCup-Wertung hatten es nach Colorado geschafft.