Wolff ist sicher: „Das schließt nicht die Tür“

Spitze gegen Red Bull

So kann sich der Mercedes-Teamchef schließlich auch eine Spitze in Richtung Red Bull nicht verkneifen. „Es ist dort immer noch recht unruhiger Untergrund, nicht nur in Sachen Performance, auch wegen der zwischenmenschlichen Probleme, von denen wir alle wissen.“ Die Causa Horner habe beim Rennstall Spuren hinterlassen, gerade auch bei Verstappen Papa Jos.