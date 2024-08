Ungewissheit bei E-Lkw zwingt zu Personalabbau

Von der Inbetriebnahme der Photovoltaikanlagen bis hin zur Übernahme des Fahrzeugbaugeschäfts von M-U-T: Acht Meldungen sind auf der Internetseite von Steyr Automotive prominent in Szene gesetzt, um positive Stimmung zu machen. Einer der Beiträge dreht sich um den Start der Serienfertigung für Volta Trucks. Das E-Lkw-Start-up war es, in das man so viel Hoffnung gesetzt hatte, als aufgrund der Sanktionen gegen Russland die geplante Zusammenarbeit mit dem GAZ-Konzern wie eine Seifenblase zerplatzte.