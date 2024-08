Warum die Hitze es jetzt schon herbsteln lässt

Ja, ist denn schon Herbst? Wer momentan mit offenen Augen durchs Land geht, hat sich diese Frage in letzter Zeit wohl des Öfteren gestellt. Egal ob am Pöstlingberg in Linz oder im Hausruckviertel: Der Boden ist bedeckt mit bunten oder ausgetrockneten Blättern. „Das sehr heiße und trockene Wetter bedeutet Stress für die Pflanzen. Sie konzentrieren sich auf die ,Grundversorgung’. Als Reaktion werfen sie vorzeitig die Blätter ab“, weiß Thomas Schiefecker, Biologe und Leiter des Botanischen Gartens in Linz. Das Phänomen lässt sich schon seit mehreren Jahren beobachten und wird uns als Folge des Klimawandels vermutlich auch noch länger begleiten.