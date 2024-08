Nehammer ist nach Burger-Sager in Salzburg zurück

Der Tagesablauf ist bis ins letzte Detail durchgetaktet. Am Vormittag geht es in die Salzburger Altstadt zum Journalisten-Gespräch. Anschließend zur Wanderung nach St. Johann, ehe der Kanzler seinen Wahlkampf-Tag beim Sommerfest der Volkspartei in Zell am See ausklingen lässt. Medien sind dabei dann unerwünscht.