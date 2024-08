Rodrygo-Nachricht erhitzt die Gemüter in Madrid

„Müssen ein R hinzufügen“

Laut „The Athletic“ soll sich Rodrygo über Whatsapp bei seinen Kollegen beschwert haben. „Hallo Leute, das gestern war nicht das Ergebnis, das wir wollten. In der Liga kann jeder Punkt am Ende entscheidend sein. Letzte Woche wurde viel über das Trio Bellingham, Mbappe und Vini geredet, aber sie müssen ein R für Rodrygo bei der Abkürzung hinzufügen“, zitiert Real-Reporter Mario Cortegana den Brasilianer. „Wir haben das Offensivquartett und den Rest der Mannschaft. Jeder von ihnen ist in den Spielen wichtig und wird sich in den verschiedenen Wettbewerben, an denen wir teilnehmen werden, bewähren.“