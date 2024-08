Airline lässt 14-Jährigen am Flughafen zurück

Es gab nicht genügend Sitzplätze für alle Passagierinnen und Passagiere an Bord. Laut Medienberichten war der Jugendliche aus Island mit einer Jugendgruppe und einer Betreuerin in Italien. Am 10. August hätte es nach Reykjavik gehen sollen. Kurz vor dem Abflug hieß es plötzlich, dass das Flugzeug überbucht und für Alfred kein Platz mehr an Bord sei.