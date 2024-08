Leere Kassen trotz voller Einkaufsstraßen

Die Hoffnung, dass höhere Löhne sich in höhere Handelsumsätze ummünzen lassen, hat sich nicht erfüllt. Nur ein Drittel der gestiegenen Einkommen fließt in den Handel, der Rest wird gespart oder anderwärtig ausgegeben. Auch wenn viele Touristen und Einheimische in den Städten und auf den Shopping-Meilen unterwegs sind, sitzt das Geldbörsel in vielen Fällen nicht mehr so locker.