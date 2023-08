Einzelhandel kämpft mit Pleiten, Pech und Pannen

Nur zwei Branchen erreichten ein Plus

Nominell legten die Umsätze im Einzelhandel im ersten Halbjahr zwar um 4,4 Prozent zu, real konnte die Branche aber neun Monate in Folge kein Konjunkturwachstum erzielen, zeigen Berechnungen des Instituts für Österreichs Wirtschaft. Im ersten Halbjahr konnten nur Spielwarenhändler, mit einem Plus von 9,2 Prozent, und der Bekleidungshandel, mit einem Plus von 2,9 Prozent, Zuwächse erzielen. Alle weiteren Branchen waren zum Teil stark im Minus.