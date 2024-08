Trendig, aber auch toxisch: Gefahren von TikTok

Was im Netz landet, bleibt im Netz

Die Kinder- und Jugendanwaltschaft helfe in solchen Situationen und vermittle zu den richtigen Stellen wie Polizei und zur Organisation Safer Internet. Reumann zeigt sich aber realistisch. In den meisten Fällen sei nur mehr Schadensbegrenzung möglich. Was einmal im Internet gelandet sei, verschwinde nie wieder ganz. Auch Katzenschläger warnt: „Es muss bewusstgemacht werden, dass alles, was veröffentlicht wird, kaum mehr aus dem Netz gelöscht werden kann.“