Nur in OÖ starben im Vorjahr Kinder am Schulweg

Oktober ist am gefährlichsten

Ein Linzer (13) wurde im Juni 2023 von einem Auto niedergestoßen, als er über die Fahrbahn gehen wollte. Der Teenager wurde lebensgefährlich verletzt, starb wenig später im Spital. Damit war Oberösterreich im Vorjahr das einzige Bundesland, in dem es zu tödlichen Unfällen am Schulweg kam. Generell ist die Zahl dieser Unfälle gegenüber dem Vorjahr gestiegen – von 69 auf 74. Was dabei auffällt: Von den verletzten 76 Kindern waren nur zwei „Taferlklassler“, 36 davon jedoch zwischen 13 und 15 Jahre alt. Die meisten Unfälle – nämlich 15 – passierten im Oktober, von den verunglückten Kinder waren fast zwei Drittel Burschen.