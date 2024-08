Letzte Vorstellung am See fiel ins Wasser

Die Bregenzer Festspiele sind am Sonntagabend mit der ersten Regenabsage der Saison zu Ende gegangen. Die letzte Vorstellung von „Der Freischütz“ konnte nicht in der dörflichen Kulisse auf der Seebühne stattfinden, sondern wurde wegen starker Regenfälle von Beginn an als Indoor-Veranstaltung aufgeführt. Damit fiel auch der angepeilte Besucherrekord ins Wasser.