Völler: „Bald Klarheit über Neuers DFB-Karriere“

Der DFB-Sportdirektor äußerte, das letzte Wort habe Bundestrainer Julian Nagelsmann, das sei „die Macht“ des Trainers. Der Bundestrainer hatte direkt nach dem EM-Aus einen weiteren großen personellen Umbruch ausgeschlossen. In der Nations League trifft die deutsche Mannschaft in der höchsten Liga am 6. September zum Auftakt in Düsseldorf auf EM-Gruppengegner Ungarn. Drei Tage später kommt es zum Topspiel der Gruppe 3 in Amsterdam gegen die Niederlande. Weiterer Gruppengegner ist Bosnien-Herzegowina.