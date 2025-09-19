Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zeitplan steht

Fix: Stadtbahn rollt über den Hochwasserschutzdamm

Oberösterreich
19.09.2025 17:43
(Bild: Stadler by Döllmann Design)

Drei Varianten standen zur Diskussion, nun ist die Entscheidung gefallen: Die Regional-Stadtbahn wird in Urfahr über den Hochwasserschutzdamm geführt. Damit ist einer der wichtigsten Planungsschritte fixiert. Für Pendler bringt das künftig schnellere Verbindungen, für die Stadt große Veränderungen – von neuen Wegen am Damm bis zum besseren Hochwasserschutz.

0 Kommentare

Die Entscheidung ist gefallen: Die künftige Regional-Stadtbahn Linz wird über den Hochwasserschutzdamm in Urfahr rollen – und zwar auf einer neuen, verbreiterten Trasse Richtung Donau.

Nach monatelangen Variantenprüfungen und Verhandlungen steht damit einer der wichtigsten Planungsschritte fest. „Die Dammverbreiterung Richtung Donau ist nicht nur die kostengünstigste, sondern auch die beste Lösung im Hinblick auf Natur- und Umweltschutz“, erklärten die Projektverantwortlichen gestern im Rahmen einer Pressekonferenz. Der beliebte Dammkronenweg bleibt erhalten, Rad- und Gehwege werden verbessert, zusätzliche Bäume, Beleuchtung und Aufenthaltsbereiche sollen die Strecke sogar attraktiver machen.

(Bild: Krone KREATIV/ILF/Stadler by Döllmann Design/Upart)

Neuer Nahverkehrsknoten Urfahr-Ost
Ein weiterer Dreh- und Angelpunkt wird der neue Nahverkehrsknoten Urfahr-Ost. Er wird mit täglich rund 20.000 Fahrgästen zur zweitgrößten Umsteigestation nach dem Hauptbahnhof. Dort treffen künftig Regional-Stadtbahn, Straßenbahn, O-Bus und Regionalbusse zusammen – mit kurzen Wegen und offener, heller Architektur.

V. li.: Volker Hartl-Benz (Projektleiter), Linz-Stadtchef Dietmar Prammer, LH Stelzer, LR ...
V. li.: Volker Hartl-Benz (Projektleiter), Linz-Stadtchef Dietmar Prammer, LH Stelzer, LR Günther Steinkellner und Sonja Wiesholzer (Geschäftsführerin Schiene OÖ).(Bild: Land OÖ/Peter Mayr)

Projektausstellung im Lentos
Wie das alles konkret aussehen soll, zeigt eine Projektausstellung im Lentos. Zwischen 19. und 21. November (jeweils 15 bis 19 Uhr) kann sich jeder die Pläne ansehen und direkt mit den Planern sprechen. „Die Projektausstellung ist ein wichtiger Schritt, um weitere Transparenz zu schaffen und das Vertrauen der Bevölkerung in dieses bedeutende Infrastrukturprojekt zu stärken“, sagt Sonja Wiesholzer, Geschäftsführerin der Schiene OÖ.

Zeitplan:

Ab 2028 sollen die bauvorbereitenden Arbeiten wie Leitungsumlegungen starten. 2029 ist der Bau der Durchbindung vom Hauptbahnhof zum Mühlkreisbahnhof vorgesehen, die 2032 in Betrieb gehen soll. Der Abschnitt Urfahr-Ost-Auhof könnte Ende der 2020er- oder Anfang der 2030er-Jahre folgen, abhängig von den Genehmigungen. Im Laufe der 2030er-Jahre ist schließlich auch die Inbetriebnahme nach Auhof und in Richtung Gallneukirchen/Pregarten vorgesehen.

„Ein Quantensprung für die Mobilität“
LH Thomas Stelzer (ÖVP) schwärmt: „Die Regional-Stadtbahn Linz ist ein Quantensprung für die Mobilität in Oberösterreich. Sie bringt die Menschen schnell, sicher und umweltfreundlich ans Ziel und verbindet Stadt und Region enger als je zuvor – im ersten Schritt vom Hauptbahnhof bis zum Mühlkreisbahnhof und zur JKU und dann weiter bis ins Mühlviertel. Damit entlasten wir nicht nur die Straßen, sondern schaffen auch neue Perspektiven für Arbeitsplätze, Betriebe und unsere Bildungsstandorte.“

„Eine echte Alternative“
FP-Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner ergänzt: „Mit der Durchbindung der S6 zwischen Hauptbahnhof und Mühlkreisbahnhof realisieren wir den seit jeher notwendigen Lückenschluss und machen aus der Mühlkreisbahn eine echte Alternative zum Individualverkehr. Durch die Neubaustrecke Richtung Auhof erschließen wir Regionen, die bisher noch unzureichend von öffentlichen Verkehrsmitteln erschlossen sind und schaffen die Voraussetzungen für die Verlängerung des Stadtbahn-Systems Richtung Gallneukirchen und Pregarten.“

Lesen Sie auch:
Befahren wird die neue Regional-Stadtbahn Linz mit sogenannten TramTrain-Fahrzeugen – hier ...
Wichtiger Schritt
Grünes Licht: Konzession für Regional-Stadtbahn da
28.07.2025
Design präsentiert
Stadtbahn Linz: Bei Planung ist alles auf Schiene
04.06.2025

„Bringt spürbare Verbesserung für den Alltag“
SP-Stadtchef Dietmar Prammer sieht in der Bahn ein Projekt für den Alltag: „Die Regional-Stadtbahn Linz bringt spürbare Verbesserungen für den Alltag der Menschen in unserer Stadt. Sie entlastet die überlastete Nord-Süd-Achse, verbindet Wohngebiete direkt mit Schulen, der Universität und Arbeitsplätzen und bietet eine umweltfreundliche Alternative zum Auto.“

Porträt von Mario Ruhmanseder
Mario Ruhmanseder
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
243.674 mal gelesen
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
148.514 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Freizeit
6500 Euro Schulden nach Hubschrauber-Bergung
128.013 mal gelesen
Ohne entsprechende Versicherung kann es teuer werden, wenn der Hubschrauber zu einem ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1247 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1032 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Innenpolitik
Das „Staatsgeheimnis“ des Andreas Babler
1024 mal kommentiert
Foto von Bablers New-York-Reise. Der Vizekanzler lässt vor allem die Steuerzahler angelehnt, die ...
Mehr Oberösterreich
Solange er brav bleibt
„Emil“ darf ganz entspannt durch OÖ „herumelchen“
Zeitplan steht
Fix: Stadtbahn rollt über den Hochwasserschutzdamm
Sehr ehrgeizige Ziele
Snowboard-Olympiasieger (39) will Radprofi werden
Die „Krone“ dankt
Jetzt zum großen Feuerwehrfest anmelden!
Texta – Chakuza
Warum der Dialekt so gut zu HipHop passt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf