Fix: Stadtbahn rollt über den Hochwasserschutzdamm

„Ein Quantensprung für die Mobilität“

LH Thomas Stelzer (ÖVP) schwärmt: „Die Regional-Stadtbahn Linz ist ein Quantensprung für die Mobilität in Oberösterreich. Sie bringt die Menschen schnell, sicher und umweltfreundlich ans Ziel und verbindet Stadt und Region enger als je zuvor – im ersten Schritt vom Hauptbahnhof bis zum Mühlkreisbahnhof und zur JKU und dann weiter bis ins Mühlviertel. Damit entlasten wir nicht nur die Straßen, sondern schaffen auch neue Perspektiven für Arbeitsplätze, Betriebe und unsere Bildungsstandorte.“