Susi Gogl-Walli pulverisiert Bestzeit in Andorf!

Noch genügend Substanz

Die neue Bestmarke von Gogl-Walli, gleich zum Auftakt des Meetings in Andorf erzielt, war vorhersehbar. Zum einen lief sie bei ihrem 400-m-Vorlauf in Paris eine 300-m-Durchgangszeit von inoffiziellen 36,84 Sekunden, zum anderen hatte sie, wie ihr Trainer Wolfi Adler sagte, am vergangenen Mittwoch in Linz noch „ein gutes Training“ absolviert: „Auch wenn die Substanz noch nicht voll zurück ist, denke ich, wird es für 300 m genug sein.“ Was voll zutraf.