„Pessimismus bringt einen nicht weiter“

Im Alter von 18 Jahren – am 28. November 2006 – verunglückte die damalige Schülerin des Skigymnasiums in Stams bei einem Trainingsunfall. Nachdem sie beim Slalomtraining in einem Tor hängen geblieben war, stürzte sie in einen nicht gesicherten Schacht am Rand der Kunstschneepiste. Dabei zog sie sich lebensgefährliche innere Verletzungen, einen komplizierten Oberschenkelbruch sowie mehrere Wirbelfrakturen zu. Mit dem Hubschrauber wurde sie ins Spital nach Murnau (Bayern) gebracht und notoperiert.