Glasner will sich Hasenhüttl-Verteidiger schnappen

Glasner will mit Crystal Palace in der neuen Saison an die Erfolge der vergangenen Spielzeit anknüpfen. Doch die starke Rückrunde hat auch ihren Preis und Schlüsselspieler sind in den Fokus von Top-Klubs geraten. So hat Glasner bereits Flügel-Spieler Michael Olise an Bayern verloren. Jetzt droht auch der Verlust von Abwehrchef Guehi.