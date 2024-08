Einbrecher mit Spaten gestellt: 12 Monate Haft

So schnell wird Peter F. die heurige Nacht auf Palmsonntag nicht vergessen. Aus dem Keller seines Hauses in Pinkafeld hatte der Familienvater, der bereits im Bett gelegen ist, verdächtige Geräusche gehört. Wenige Augenblicke später stand er einem Einbrecher gegenüber, der teures Werkzeug stehlen wollte. „Bewaffnet“ mit einem Spaten, hatte der damals 42-jährige Hausherr den jungen Eindringling in einen Geräteschuppen auf seinem Grundstück gedrängt und ihn bewacht, bis die Polizei eintraf.