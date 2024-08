Ländle-Teams starteten stark in die Meisterschaft

Die Frauen des SCR Altach sind mit einem 3:1-Heimsieg gegen Bergheim in die neue Saison in der Admiral Frauen Bundesliga gestartet, die erste Pflichtaufgabe haben die Rheindörflerinnen erfüllt. Ganz einfach war es aber gegen die Salzburgerinnen, die sich wesentlich stärker als noch in der vergangenen Saison präsentierten, nicht. „Den Start haben wir fast ein wenig verschlafen. Wir waren hektisch im Spielaufbau. Da hatten wir Glück, dass wir nicht gleich ein Tor kassiert haben“, meinte Coach Bernhard Summer. „Bergheim spielt nun fast typische Red Bull-Schule – sie attackieren sehr hoch. Aber nach unserem 1:0 wurde es dann wesentlich besser.“