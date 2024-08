Hochwasser: Banges Warten auf Finanzhilfe

Nach der Unwetter-Katastrophe Anfang Juni sind noch immer zahlreiche Häuser im Südburgenland unbewohnbar, etwa in St. Martin in der Wart oder in Unterschützen. Mit der Änderung der Sonderrichtlinie zur Katastrophenbeihilfe hat das Land Burgenland den Betroffenen schnelle und unbürokratische Hilfe versprochen.