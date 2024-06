Nach Plünderungen kehrt jetzt wieder Ruhe ein

Die Verunsicherung in der Bevölkerung war riesengroß, als Plünderer das vom Hochwasser besonders betroffene Unterschützen für sich entdeckten: die „Mülltouristen“ haben in Sperrmüllhaufen gegraben, sind sogar in Häuser und Gärten eingedrungen. Mit einem Betretungs- und Platzverbot hat die Bezirkshauptmannschaft Oberwart die Zufahrt in den Ortsteil der Gemeinde Oberschützen, wie berichtet, schlussendlich untersagt.