15-Jähriger bei Blitzeinschlag gestorben

Ein 15-Jähriger ist bei einem Blitzeinschlag in Welzheim im deutschen Bundesland Baden-Württemberg tödlich verletzt worden. Zusammen mit einem anderen Jugendlichen hielt er sich am Mittwochabend während eines Gewitters auf einer Anhöhe unter einem Baum auf, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dann sei der Blitz eingeschlagen.