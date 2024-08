Mit Harley-Davidson auf Tour tödlich verunglückt

Ein 49-Jähriger aus Salzburg fuhr am Mittwochnachmittag mit seiner Harley-Davidson auf der L544 von Steinbach am Attersee kommend Richtung Altmünster. Dabei kam der Mann im Ortschaftsbereich Neukirchen, Gemeinde Altmünster, in einer engen Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.