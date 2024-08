Dornbirn/Lustenau will nächste Schritte machen

Nachdem die SPG Lustenau/Dornbirn die vergangene Saison als Aufsteiger auf Platz sieben beendet hatte, wollen Coach Klaus Stocker und sein Team nun in der neuen Spielzeit die nächsten Schritte machen. Die Messestädterinnen haben sich gegenüber dem vergangenen Spieljahr noch einmal verstärkt, der Trainer ist zufrieden mit seinem Kader. „Wir werden sehen, wie weit wir schon gereift sind“, meint Stocker vor dem heutigen Auftakt daheim gegen den LASK. Was er da sehen will, weiß er aber genau. „Der Teamspirit muss stimmen. Wir wollen mehr Ballbesitz haben, aber trotzdem keine gegnerischen Bälle in die Tiefe verschlafen.“