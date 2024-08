Trotz Hitze pilgern Leute aufs Golser Volksfest

„Die Hitze ist nicht gerade der Freund für eine Messe“, gibt auch Amtmann und langjähriger Organisator des Volksfestes Dieter Horvath unumwunden zu. „Denn wer geht schon gerne bei 36 Grad in ein Zelt. Und trotzdem wundert es, dass schon am Nachmittag tausende Besucher am Gelände herumstreifen. Das Interesse ist da, die Leute kommen vielleicht etwas später als bei normal sommerlichen Temperaturen.“