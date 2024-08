Ländle-Sound verzauberte das bekannte Magier-Duo

„Das Publikum ist oft überrascht, was mit so kleinen Instrumenten möglich ist. Der Sound der Ukulele zaubert innerhalb weniger Töne ein Lächeln ins Gesicht“, schwärmen die Havibes. Damit die bekannten Songs auch wirklich gut klingen, brauche es gutes Gehör und Fingerspitzengefühl: „Die Ukulele ist ganz anders gestimmt als eine Gitarre und oft gibt es keine brauchbaren Noten.“ Daher wird immer fleißig an neuen Songs geprobt, um das mitreißende Aloha-Feeling auch in die entlegenste Eventlocation zu bringen.