Magischer Ehe-Schwur bei Thommy und Amélie

Nimmt man es ganz genau, dann sind die beiden österreichischen Ausnahmekünstler und Magier Thommy Ten und Amélie van Tass eigentlich ja schon Mann und Frau. Am 30. Oktober 2022 gaben sie sich in Las Vegas das Jawort. Allerdings passierte das nach nicht weniger als 500 Shows, in denen die beiden Niederösterreicher als Stars der „America’s Got Talent Vegas Live“-Show auf der Bühne gestanden waren. Also ziemlich spontan, ohne Freunde oder Familie, quasi ganz intim, ganz im Stillen – nur Magic Dog „Koni Hundini“ war (Trau-)Zeuge.