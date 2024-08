„Ohne Drogen wäre ich ein guter Mensch geworden!“

Soll die Strafmündigkeit Jugendlicher von 14 auf zwölf Jahre herabgesetzt und sollen diese in Haft genommen werden dürfen? Wie schaut es hinter Gittern aus? Wir durften in der Justizanstalt Klagenfurt mit jungen Insassen wie Lukas sprechen, der von seinem Gefängnisalltag berichtet – bis zu 23 Stunden am Tag ist er eingesperrt.