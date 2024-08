Swiftie-„Desaster“ wurde zu „Triumph“ für Wien

„Charme-Offensive“ statt „Krisenmodus“

„Ein Desaster wurde zum Image-Triumph“, kann Wien-Tourismus-Direktor Norbert Kettner sein Glück kaum fassen. Die Swifties hätten „die Stadt in Besitz genommen und die Stadt ließ sich in Besitz nehmen. Die Welt wurde Zeuge dieser Übernahme, mit der Botschaft, dass Wien auch in der jungen Zielgruppe als moderne, progressive und lebenslustige Weltstadt wahrgenommen wird.“ Entsprechend schnell habe man in der Kommunikation „rasch vom Krisenmodus in die ,Charme-Offensive‘ gewechselt.