Eine neue Ära des geistreichen Weingenusses

Interesse am Wein steigt

Laut groß angelegter Marktforschung suchen sich Urlauber das Burgenland aus genussvollen Gründen für einen Aufenthalt aus. Demnach sind für fast 24 Prozent der Besucher die Kulinarik und erlesene Tropfen die Hauptmotive. „Nicht nur das Interesse an ausgezeichneten Weinen steigt international, auch wird das Thema im Tourismus immer wichtiger“, so der Wirtschaftslandesrat.