„Ab in den Süden“: ÖSV in finaler Trainingsphase

„In Übersee erwarten unsere Damen optimale Verhältnisse, um wichtige Pistenkilometer zu sammeln. Die Bedingungen sind sowohl in Chile als auch in Neuseeland aufgrund der ausreichenden Schneefälle sehr winterlich“, erklärte Frauen-Cheftrainer Roland Assinger. Beide Technik-Teams werden in Ushuaia sein, die erste Gruppe ist ab 18. August vor Ort. Für die Gruppe Speed West geht es Ende August nach Neuseeland, die Speed-Ost-Kolleginnen treten Anfang September ihre Reise nach Chile an und bleiben bis Oktober. Nina Ortlieb wird unterdessen in der Heimat weiter an ihrem Comeback arbeiten.