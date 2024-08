Pinturault vor Comeback: „Das war der Wendepunkt“

In Sölden zurück auf die Piste

In dieser Phase habe er durchaus seine Zweifel gehabt, doch der Mai sollte schließlich neue Motivation bringen: „Ich konnte mit dem Lauftraining beginnen und alles wurde wieder dynamischer. Es war der Wendepunkt“. Damit erhielt er auch seinen Glauben an ein Comeback im Skizirkus zurück. Daran arbeitet der ehemalige Gesamtweltcup-Sieger seither akribisch. Dort wird er auch auf seine alten Kontrahenten Marcel Hirscher treffen, der in den Weltcup zurückkehrt.