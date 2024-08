Kanadier Kim holt historisches Breaking-Gold

Der 27-jährige WM-Zweite aus Kanada setzte sich am Samstag bei der olympischen Premiere der Breakdancer auf dem Place de la Concorde in der Pariser Innenstadt im Finale gegen den Franzosen Dany Dann 3:0 und total 23:4 Jury-Punkten durch. Bronze ging an den US-Amerikaner Victor Montalvo. Am Freitag hatte die Japanerin Ami Yuasa Gold bei den Frauen gewonnen.