Schwangerschaft: Die Zeit der Vorfreude

Umstandsmode, die mitwächst

Auch wenn man den Bauch noch nicht wirklich sieht, können Kleidungsstücke einengen. Daher gibt es Umstandsmode, die mitwächst und sogar noch in der Stillzeit und darüber hinaus getragen werden kann. „Dehnbare Materialien, Ausschnitte und Raffungen sorgen dafür, dass die Rundungen schön verpackt sind.“ Der Komfort stehe stets im Vordergrund, Seide oder Baumwolle sorgen für ein angenehmes Tragegefühl auf der Haut: „Es gibt immer mal Tage, an welchen man sich nicht so gut fühlt, dann spielt die Bequemlichkeit eine noch größere Rolle“, berichtet die Fachfrau.