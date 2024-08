„Ich bin wie Kung Fu Panda der Auserwählte“

„Krone“: Früher warst du ein chilliger Kitesurfer, der gerne Bier getrunken hat. Wann hast du angefangen, richtig professionell zu arbeiten?

Valentin Bontus: Ungefähr vor einem Jahr vor der WM in Den Haag. Ich habe gemerkt, dass der Speed da ist, dass ich in der Formula Kite wirklich Potenzial habe. Seitdem arbeite ich sehr hart. Dass es sich so schnell auszahlt, hätte ich nie gedacht.