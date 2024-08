Pacht-Streit verschärft sich jetzt weiter

„Zeichen setzen“

Zwei Petitionen der Bauern brachten bisher mehr als 400 Unterschriften. Die will man am Dienstag übergeben – auch wenn man von keinem Vertreter der Diözese empfangen wird, sagt Schmit. Ob es für den Protest nicht schon zu spät ist, nachdem diese Woche die neuen Pachtverträge verschickt wurden? „Wir müssen aufstehen und ein Zeichen setzen, dass das nicht in Ordnung ist. Wir können das nicht auf uns sitzen lassen. Wenn das durchgeht, geht es uns allen an den Kragen“, so Schmit.