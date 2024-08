Fleischermeister fasst mit Florianis Einbrecher

Am Boden fixiert

Das war das Pech des Gauners, denn sechs Florianis halfen Derntl, der selbst FF-Zugskommandant ist, den Einbrecher zu fassen und am Boden zu fixieren. „Lasst mich in Ruhe“, brüllte der Ganove mit südländischem Akzent. Minuten später traf bereits die Polizei ein und gratulierte Derntl zu seinem Fang. „Es konnte dann auch der Pkw des Mannes sichergestellt werden, in dem Diebsgut aus meinem Haus gelegen ist.“