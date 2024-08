Anschlagspläne: So reagieren internationale Medien

Berichte aus den USA

Selbst die New York Times, die Los Angeles Times und viele weitere Medien brachten oft gleich mehrere Artikel zu den Anschlagsplänen. Die Los Angeles Times hatten die abgesagten Konzerte im Titel und erwähnten in einem Bericht auch die Attacke auf drei Kinder bei einer Swift-Tanzklasse in Southport Ende Juli sowie den Anschlag auf ein Konzert von Ariana Grande in Manchester 2017. Damals kamen 22 Menschen ums Leben, 100 weitere wurden verletzt.